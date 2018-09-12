ماذا يعني اعتراف مصر بأن بكتيريا “إي كولاي” وراء وفاة السائحين البريطانيين؟

أثار البيان الصادر عن النائب العام في مصر المستشار نبيل صادق، بشأن سبب وفاة سائحين بريطانيين في أحد فنادق الغردقة المطلة على البحر الأحمر، تخوفات في القطاع السياحي بالبلاد، بعدما ثبت أن الوفاة كانت جرّاء الإصابة بأحد أنواع البكتيريا.

وقال النائب العام في بيانه، إن بكتيريا “إي كولاي” كانت أحد العوامل التي أدت لوفاة السائحين الشهر الماضي، مقدمًا تفاصيل عن التقرير الطبي الذي صدر بعد التحقيق في ملابسات وفاتهما، والذي كذب الرواية الأولى عن أسباب الوفاة، إذ قال مسؤولون في بادئ الأمر إن الوفاة نتجت عن إصابة السائحين بأزمة قلبية.

ومن جهته، قال الخبير السياحي، أحمد عبدالعال، إن “تقرير وفاة السائحين سيؤثر على قطاع السياحة بمدينة الغردقة”، مشيرًا إلى أن التقرير “سيدفع بعض الدول إلى تحذير الجاليات الخاصة بها الموجودة في الغردقة”.

وأضاف عبدالعال في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن الاعتراف المصري بتسبب بكتيريا “إي كولاي” سيكون له أثره على الأفواج السياحية التي سيتخوف بعضها من الاستمرار بالمدينة، مبينًا أن الجهات المعنية عليها أن “تصدر بيانات إرشادية لإيضاح طبيعة تلك البكتيريا وأن السبب فيها بعض العادات الخاطئة”.

الخبير القانوني، مؤمن رميح، قال إن البيان الصادر من النيابة العامة يحمل فندق إقامة السائحين المسؤولية القانونية، من خلال إخلال إدارة الفندق بالتعليمات والإرشادات الطبية بشأن مكافحة العدوى والبكتيريا بداخله باستعمال طرق الحماية الوقائية المختلفة.

المقاضاة الدولية

وأوضح رميح، أن أي إخلال أو قصور بشأن ذلك يتم عقابه طبقًا لأحكام المادة 238 من قانون العقوبات وذلك لارتكاب إدارة الفندق “جريمة القتل الخطأ”، المعاقب عليه بمقتضى أحكام هذه المادة وذلك بعقوبة الحبس التي لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، فضلًا عن الحكم والتعويضات المختلفة طبقًا لأحكام المسؤولية التقصيرية بموجب المادة 163 من القانون المدني.

ولفت إلى أن الجانب البريطاني سيكون معنيًا بتقديم تظلم للمكتب الفني للنائب العام في أمر الحفظ المذكور، وإعادة التكييف القانوني للجريمة بناء على ما تقدم والإحالة لمحكمة الجنح المختصة، وكذلك رفع دعوى تعويض طبقًا لأحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بموجب المادة 163 من القانون المدني.

وأشار إلى أن ذوي المتوفيين يمكنهم مطالبة السلطات البريطانية باللجوء إلى المحاكم الدولية أو الاحتكام للوساطة بين الجانبين لتقدير حجم التعويض المناسب والملائم طبقًا للقواعد والأحكام الدولية المتعارف عليها.

ما هي بكتيريا “إي كولاي”؟

وتعد بكتيريا “إي كولاي”، والتي يطلق عليها “بكتيريا الإشريكية القولونية”، هي أحد أنواع البكتيريا التي تسبب الإصابة بها بعض المشاكل الصحية والأمراض للإنسان بينها الالتهاب الرئوي، وعدوى الجهاز البولي.

و”إي كولاي”، تنتقل للإنسان من خلال شرب الماء الملوث ببراز الإنسان أو الحيوانات أو السباحة فيه، وتناول الأطعمة البحرية النيئة، وكذلك تناول الطعام غير المطبوخ على درجة حرارة جيدة أو فترة زمنية مناسبة وخاصة الدواجن واللحوم، وتناول الأطعمة المخزنة على درجة حرارة غير ملائمة.