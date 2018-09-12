النائب العام المصري يكشف سبب وفاة سائحين بريطانيين

كشف النائب العام المصري، اليوم الأربعاء عن أحد الأسباب التي كانت وراء وفاة سائحين بريطانيين في أحد فنادق الغردقة المطلة على البحر الأحمر.

وأوضح النائب العام في بيان له، أن بكتيريا “إي كولاي” كانت إحدى العوامل التي أدت لوفاة السائحين الشهر الماضي، مقدمًا تفاصيل عن التقرير الطبي الذي صدر بعد التحقيق في ملابسات الوفاة.

وأورد البيان بأن الزوج ويدعى جون كوبر (69 عامًا) كان يعاني من مشاكل صحية، حيث إن بكتيريا “الإي كولاي” كانت سببًا في فشل وظائف القلب الأمر الذي أدى لوفاته، فيما أصيبت زوجته سوزان (63 عامًا) بالبكتيريا نفسها وتوفيت، بعد إصابتها بـ”متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي”.