مقتل 4 عناصر خطرة في إطلاق نار مع الشرطة المصرية

قتلت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الأربعاء، 4 عناصر خطرة من عصابات المخدرات، بإطلاق نار بمركز أجا في محافظة الدقهلية شمال البلاد.

وتشير التفاصيل إلى أن “عصابتين من أبرز عصابات تجارة المخدرات في مصر دخلتا في اشتباكات بالأسلحة النارية، تسببت في مقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين”.

إثر ذلك، سارعت الأجهزة الأمنية بالتحرك إلى موقع الحادث، وقامت بمحاصرة العصابتين، في حين تبادلت مع عناصرهما إطلاق النار، ما تسبب في مقتل 4 من العصابتين، وإصابة شرطيين، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية تمشيط المنطقة بحثًا عن أي عناصر أخرى لضبطها أو القضاء عليها.

إلى ذلك، عثرت الأجهزة الأمنية في موقع الحادث على 5 قطع أسلحة نارية وآلاف الطلقات مختلفة الأعيرة، إلى جانب كمية من الهيروين.