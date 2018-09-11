وفاة شقيقة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

توفيت السيدة نفيسة السادات، شقيقة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تتم مراسم الدفن والعزاء، غدًا الأربعاء، بمسقط رأس العائلة بميت أبو الكوم.

وتستعد قرية ميت أبوالكوم، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، لاستقبال جثمان شقيقة الرئيس الراحل، التي سيتم تشييع جنازتها من المسجد الكبير بالقرية.

والسيدة نفيسة السادات هي زوجة الراحل عبدالعزيز الوروري، وأم للواء أ.ح/ أحمد عبدالعزيز الوروري، واللواء محمد أنور الوروري حكمدار أمن الغربية، والأستاذ جلال عبدالعزيز الوروري وطلعت عبدالعزيز الوروري.

جدير بالذكر أن شقيقة السادات الراحلة لم يكن لديها أي اهتمامات سياسية أو اجتماعية، إذ رحلت عن عالمنا وهي ربة منزل.