اختراق موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية

اعترف علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بتعرض موقع الوكالة للاختراق من قبل مجموعة من القراصنة الأتراك.

وذكر حسن أن القراصنة المخترقين يتبعون جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها الحكومة المصرية من ضمن الجماعات الإرهابية، وتحضر عملها في البلاد.

وقال في تصريح مقتضب لـ “إرم نيوز”، إن “الموقع تعرض للاختراق على يد مخترقين أتراك ينتمون للجماعة الإرهابية”، مؤكدًا أن “إدارة المؤسسة تدرس عملية الاختراق، وأسبابها من كافة الاتجاهات؛ لوضع آلية واضحة للتصدي لها، ووقف العدوان الإلكتروني الممنهج”.

وأشار إلى أن عملية الاختراق لا تزال غامضة حتى الآن، ولم تتضح التفاصيل كاملة.

وتعرض موقع الوكالة إلى الاختراق من مجموعة القراصنة “Akincilar” التركية بعد أيام من صدور أحكام بالإعدام ضد 75 قياديًّا إخوانيًّا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”اعتصام رابعة العدوية”.

ونشر “الهاكرز” صورًا لقيادات جماعة الإخوان على الصفحة الرسمية للوكالة، مكتوبًا تحتها: “فقط لأنَّ لهم أفكارًا مختلفة تجهزون لهم المشانق وتظلمون الأبرياء، فكم من بريء في سجون ظلمكم، هل ظننتم أننا سنتخلى عن قضيتنا؟، إنَّ جهنَّم مثوى الظالمين، فلتحيا جهنَّم لأجل الظالمين”.

وكتبت المجموعة رسالة ترفض أحكام الإعدام التي صدرت، السبت الماضي، باللغتين العربية والتركية، كما يظهر في أسفل الصور علم دولة تركيا.

ومجموعة “Akincilar” التركية سبق أن اخترقت مواقع أمريكية وإسرائيلية، وصحفًا عالمية مثل “شارلي إيبدو” الفرنسية؛ انتقامًا من حوادث ازدراء تعرضت لها تركيا أو الإسلام.