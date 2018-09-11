مصر تفرج عن اللبنانية منى المذبوح تمهيدًا لترحيلها إلى لبنان

أعلنت هيئة الدفاع عن السائحة اللبنانية منى المذبوح، اليوم الثلاثاء، خروجها من سجن القناطر الخيرية الخاص بالنساء في مصر؛ تمهيدًا لخروجها بشكل نهائي من البلاد.

وقال محامي المتهمة عماد كمال في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن موكلته أفرج عنها من السجن، صباح اليوم، وتبقى حصولها على بعض الأوراق والمتعلقات الخاصة بها من قسم شرطة مصر الجديدة.

وأضاف كمال، أن موكلته تنوي مغادرة مصر خلال الساعات المقبلة، لتنتهي بذلك حالة الجدل التي تسببت فيها المذبوح، خلال الشهور الماضية.

وقضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، أمس، بتخفيف سجن اللبنانية منى المذبوح، من 8 سنوات إلى عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها مبلغ 30 ألف جنيه؛ لاتهامها بسب الشعب المصري.

وكانت اللبنانية المذبوح قد أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري؛ بسبب نشرها مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمّن سبًا وقذفًا للمصريين، حيث قررت النيابة العامة على إثر ذلك إحالتها، في يونيو الماضي، إلى المحاكمة العاجلة.

ونشرت المذبوح مقطع فيديو باستخدام خاصية البث المباشر، زعمت فيه أنها تعرضت للتحرش اللفظي من قبل شابين في أحد شوارع القاهرة، ومن سائقي سيارات أجرة، فيما زعمت أنها تعرضت للسرقة، وفقدان مبالغ مالية من الشقة التي كانت تستأجرها.