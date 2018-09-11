مصر: 3 اكتشافات أثرية “ستهز العالم” قريبًا (فيديو)

أعلن المجلس الأعلى للآثار في مصر عن 3 اكتشافات أثرية سيتم الكشف عنها خلال الأشهر المقبلة، “ستهز العالم”، حسب قول مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس.

وقال الوزيري في تصريحات تلفزيونية: “المجلس يعمل على هذه الاكتشافات منذ فترة، تذكروا هذا الكلام جيدًا”.

وأضاف: “سيتم نقل بعض المسلات للمتحف المصري الجديد، بالإضافة إلى اكتشاف مقبرة جديدة السبت المقبل في تمام الساعة الـ7 والنصف صباحًا، بمنطقة سقارة”.

وتابع: “هناك 100 قناة عالمية، حضرت افتتاح مقبرة ميحو”، مشددًا على أن الآثار هي القوة الناعمة لمصر.

ويمثل القطاع الأثري صلب السياحة في مصر، فإن القاهرة تعول على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.