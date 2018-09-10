بالفيديو.. فتاة تتحرش بالشباب وسط القاهرة

أظهر فيديو بثته إحدى القنوات الفضائية المصرية، الإثنين، فتاة عشرينية تتحرش بالرجال في شارع رمسيس وسط القاهرة في ظاهرة غريبة تأتي وسط ارتفاع الصرخات النسائية في مصر من اتساع رقعة التحرش.

وعرض مقدم برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار” المصرية، الإعلامي معتز الدمرداش، فيديو يظهر فتاة تتحرش بالشباب والرجال وسط الشارع، قبل إلقاء القبض عليها من أجهزة الأمن المصرية التي رصدت تحركاتها وأفعالها المثيرة بالقرب من ميدان رمسيس.

وعلق الإعلامي معتز الدمرداش على مقطع الفيديو، إن ما نراه على الشاشة الآن غير متوقع نهائيًا، مشيرًا إلى أن مقطع الفيديو شهد رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما علقت جنت عبدالعليم عضو حركة “أمان” لمناهضة التحرش الجنسي، على الفيديو المتداول قائلًا إن ما يحدث لا يصدقه عقل وإنها ظاهرة غريبة جدًا على المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هناك ظواهر غريبة صعب تفسيرها تحدث في المجتمع خلال الفترة الأخيرة منها قتل وسرق وتحرش.

وأضاف عضو حركة “أمان” أن تلك الظاهرة تعيق العقل وتحتاج إلى تفسير من أساتذة الطب النفسي، مؤكدًا أن القانون لم يفرق بين الذكر والأنثى في وقائع التحرش، مطالبة الرجال بتقديم بلاغات رسمية ضد المتحرشات للقضاء على الظاهرة والحد منها.