الإفراج عن اللبنانية منى المذبوح في مصر خلال ساعات

أنهت هيئة الدفاع عن اللبنانية، منى المذبوح، اليوم الإثنين، الإجراءات القانونية للإفراج عنها وتسديد الغرامات المستحقة للجهات المختصة؛ لإخلاء سبيلها خلال ساعات.

وقال محامي المتهمة عماد كمال، لـ”إرم نيوز”، إنّ “موكلته منى المذبوح سيتم الإفراج عنها خلال ساعات بعد اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية الاحترازية بشأنها، قبل إخلاء سبيلها من سجن القناطر الخيرية الخاص بالنساء”.

ولفت إلى أنّ “هيئة الدفاع سددت، صباح اليوم، الغرامة المالية التي قررتها محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة شرق القاهرة، مؤكدًا أن فريق الدفاع تسلّم وصل سداد الغرامة المقررة”.

وأكد أنّ “الإجراءات تمت في حضور المحامية اللبنانية سها أحمد، أحد أعضاء فريق الدفاع”.

وقضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، أمس، بتخفيف سجن اللبنانية منى المذبوح، من 8 سنوات إلى عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها مبلغ 30 ألف جنيه؛ لاتهامها بسب الشعب المصري.

وكانت اللبنانية “المذبوح” أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري؛ بسبب نشرها مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمّن سبًا وقذفًا للمصريين، حيث قررت النيابة العامة على إثر ذلك إحالتها، في حزيران/ يونيو الماضي، إلى المحاكمة العاجلة.

ونشرت المذبوح مقطع فيديو باستخدام خاصية البث المباشر، زعمت فيه أنها تعرضت للتحرش اللفظي من قبل شابين في أحد شوارع القاهرة، ومن سائقي سيارات أجرة، فيما زعمت أنها تعرضت للسرقة، وفقدان مبالغ مالية من الشقة التي كانت تستأجرها.