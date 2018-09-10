ارتفاع إنتاج حقل ظهر المصري للغاز إلى 57 مليون متر مكعب

كشفت شركة “إيني” الإيطالية، اليوم الإثنين، ارتفاع إنتاج حقل ظهر المصري إلى 57 مليون متر مكعب يوميًا، بعد بدء عمل وحدة الإنتاج الخامسة للمشروع.

وقالت “إيني” في بيان لها اليوم، إن الشركة استطاعت أن تتقدم بخطوات ثابتة في إنتاج حقل ظهر في وقت قياسي جدًا منذ اكتشافه، وصل لـ 28 شهرًا فقط.

وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق زيادة إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي إلى ملياري قدم مكعب يوميًا، فيما بلغت استثماراته 7.7 مليار دولار، بحيث تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعب يوميًا، بنهاية العام الجاري.

وأشار بيان “إيني”، إلى أن ذروة إنتاج ظهر تعادل نحو 29 مليار متر مكعب سنويًا، أي أكثر من نصف الطلب المحلي على الغاز في مصر، والذي يقدر بنحو 52 مليار متر مكعب.

وأكدت “إيني” أن حقل ظهر سيمكن مصر من وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال، خلال وقت قريب جدًا.

يذكر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ 6 مليارات قدم مكعب يوميًا في يوليو/ تموز الماضي، فيما اكتشفت شركة “إيني” الإيطالية حقل ظهر في عام 2015، حيث تشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.