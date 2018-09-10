الأمن المصري يقتل 11 مسلحًا في مواجهات بـ “سيناء”

قتلت قوات الأمن المصرية، يوم الاثنين، 11 مسلحًا في مواجهات بمدينة العريش شمال سيناء.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن “أجهزة الأمن في العريش تمكَّنت من تصفية 11 إرهابيًّا بعد تبادل إطلاق النار مع المسلحين أثناء مداهمة أحد الأوكار الإرهابية بمحطة وقود مهجورة بمنطقة جسر الوادي دائرة قسم شرطة أول العريش، قبل تنفيذهم عمليات ضد القوّات”.

وأضاف البيان: “بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تعقَّبت أجهزة الأمن تلك العناصر لاستهدافهم وإحباط مخططاتهم، لكنها فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية مِن قِبَلهم”.

وتابع أنه “على الفور بدأت القوات في التعامل معهم؛ ما أسفر عن مقتل 11 عنصرًا، بينهم اثنان من أخطر العناصر القيادية وهما: محمد إبراهيم جبر شاهين، وجمعة عياد مرشود”.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المسلحين على 5 بنادق آليَّة وكميات كبيرة من الذخيرة وبندقية “خرطوش” وعبوتين ناسفتين.