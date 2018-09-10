ظهور مفاجئ لجماعة موالية لتنظيم القاعدة في شمال سيناء

نشرت جماعة جند الإسلام (فرع تنظيم القاعدة بشمال سيناء) إصدارًا جديدًا الأحد، تحت عنوان “ورابطوا” والتي عرضت فيه بعض اللقطات للعملية الشاملة في سيناء، وصورًا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقدس، فضلًا عن هجومها على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانتقدت الجماعة في التسجيل العملية الشاملة على سيناء، ودعت عناصرها إلى “الترابط والاتحاد في مواجهة ما أسمته العدو”.

ويعد هذا الظهور الأول من نوعه للجماعة بعد غياب أكثر من ثماني أشهر، منذ انطلاق العملية العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية، حيث كان آخر إصدار للجماعة بتاريخ 25 يناير 2018، تحت عنوان “معذرةً إلي ربكم”، استعرضت فيه شهادة تفصيلية لأحد العناصر المنشقة عن تنظيم “داعش”، والذي أكد فيه أن التنظيم نفذ مذبحة مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.