حكم قضائي مصري جديد بحق اللبنانية منى المذبوح

قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديد تخفيف الحكم الصادر بحق السائحة اللبنانية منى المذبوح والتي أُدينت في وقت سابق بتهمة “بث شائعات، ونشر محتوى خادش للحياء، والتعدي على الأديان”.

ووفق مصادر قضائية، فإن المحكمة وافقت على الاستئناف المقدم من المذبوح، لتقرر تخفيف الحكم الصادر بحقها، إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بدلًا من الحبس 8 سنوات.

وكانت اللبنانية “المذبوح” أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري بسبب نشرها مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمّن سبًا وقذفًا للمصريين، حيث قررت النيابة العامة على إثر ذلك إحالتها في حزيران/ يونيو الماضي إلى المحاكمة العاجلة.

ومما أثار الشارع ضدها، نشرها مقطع فيديو باستخدام خاصية البث المباشر، وزعمت فيه أنها تعرضت للتحرش اللفظي من قبل شابين في أحد شوارع القاهرة، ومن سائقي سيارات أجرة، فيما زعمت أنها تعرضت للسرقة، وفقدان مبالغ مالية من الشقة التي كانت تستأجرها.

وعلى إثر زعمها التعرض لمضايقات، سبَّت “المذبوح” سلوك المصريين، فيما سبَّت الصوم في شهر رمضان المبارك بسبب رفض أحد المطاعم تقديم الطعام لها قبل أذان المغرب.

لكن المذبوح، نشرت مقطع فيديو آخر، أكدت فيه أنها تعتذر لمن وصفتهم بـ”المصريين المحترمين” غير أن الشرطة ألقت القبض عليها في مطار القاهرة الدولي قبل سفرها.