مصر.. البنك الدولي يدعم تنمية سيناء بمليار دولار

اتفقت وزيرة الاستثمار المصرية الدكتورة سحر نصر، مع بعثة البنك الدولي اليوم الأحد، على دعم لتنمية سيناء بمبلغ مليار دولار، وناقش الجانبان سرعة إنهاء إجراءات مبلغ الدعم.

وقالت الوزيرة خلال لقائها مع وفد البنك الدولي اليوم، إن “القيادة السياسية في مصر تضع مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء ضمن أولوياتها، حتى تتوفر الخدمات بالمنطقة، بجانب توفير فرص عمل تصل للآلاف من الشباب”.

وأضافت نصر، أنه من المتوقع “إقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم للمرأة المعيلة، بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وآلاف الوحدات السكنية”.

ولفتت إلى أن مشروع تنمية سيناء سيساهم فيه أيضًا الصناديق العربية، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ومن جهتها، أكدت بعثة البنك الدولي استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، وعلى رأسها دعم المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.