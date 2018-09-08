مصر.. ضبط الزوجة الثانية للمجني عليه في “الأسرة المتحللة”

ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر، زوجة الأب الثانية “عرفيا” في “الأسرة المتحللة” والتي تدعى “شيماء”، خلال تواجدها لدى أهلها بمحافظة الجيزة، والمتهمة بقتل زوجها وأبنائه الأربعة بوضع السُم في الأكل.

وكانت الزوجة الأولى للقتيل، وأم أولاده، (هبة)، قد اتهمت خلال التحقيقات، الزوجة الثانية “شيماء”، بالتسبب في الواقعة معللة أنها قبل الواقعة كان زوجها دائم الشجار معها بسبب رفضه رغبتها في العودة لزوجها الأول، التي كانت ترسل له صورا عارية، وأنها ارتكبت الجريمة خوفًا من افتضاح الأمر.

وبدأت تفاصيل الواقعة، عقب تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات بمنطقة المعهد الديني بقرية الرملة، وبالفحص تبيّن العثور على جثة الأب “محمد أ ع”، ٣٨ عامًا، وأربعة أبناء له مقتولين.

وكشف تقرير الطب الشرعي المصري المبدئي، أن تشريح جثث المتوفين الخمسة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الأسرة المتحللة”، أثبت أن سبب وفاة الأب وأبنائه الأربعة جاء نتيجة تسممهم جميعًا عقب تناول وجبة طعام.

وأخلت النيابة سبيل “هبة.ح”، الزوجة الأولى، وألزمتها بعدم مغادرة سكن خالها لحين ورود التقرير النهائي للطب الشرعي، حيث كشفت التحريات عدم تورط الزوجة، وصحة أقوالها فيما يخص عدم علمها بالواقعة، وأنها تركت المنزل قبل حدوث الواقعة بأيام، لتقيم لدى خالها بمنطقة شبرا، وذلك أثناء وقوع الحادثة، كما أنها لم تكن على علم بوفاة زوجها وأطفالها.