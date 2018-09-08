قبطي مصري يتبرع لبناء مسجد جنوب البلاد

كشف اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا جنوب مصر، عن تبرع مواطن قبطي مصري، يدعى مايكل عاطف منير، بمبلغ 200 ألف جنيه، لبناء مسجد داخل مجمع سكني بقرية المطاهرة غرب المنيا.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مبلغ التبرع سيشمل البنية التحتية للمسجد لخدمة سكان المنطقة، تعزيزًا لروح التآخي والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

وكان المحافظ، في جولة تفقدية مع وفد وزارة الإسكان في زيارة ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، تمهيدًا لافتتاحه خلال الاحتفال بانتصارات أكتوبر الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن مايكل عاطف منير، هو مواطن قبطي، مالك لإحدى شركات المقاولات.

وتظهر على فترات أحداث فتنة طائفية في مدن الصعيد التي يكثر فيها تواجد المسيحيين، لكنّ حملات شعبية وإعلامية تحاول التقليل من تأثيرات هذه الأحداث لاسيما مع ظهور مواقف بين الطرفين تعبر عن نزوعهم نحو المواطنة.