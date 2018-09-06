علاء مبارك يهاجم صحفيًا مصريًا بسبب صحة والده

شن الابن الأكبر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، علاء مبارك، هجومًا عنيفًا على أحد الصحفيين، الذي نشر مادة صحفية عن الكرسي الذي يجلس عليه والده في صورة له انتشرت مؤخرًا، ظهر فيها مبارك الأب وتبدو عليه ملامح كبر السن والشعر الأبيض.

وانتشرت صورة حسني مبارك المثيرة للجدل مؤخرًا، إلا أن صحيفة الوطن المصرية، عبر محررها محمد أبوضيف، كتب موضوعًا ذكر فيه أن ثمن الكرسي الذي يجلس عليه الرئيس الأسبق بقرابة 23 ألف جنيه، ليتحول الأمر لاحقًا لهجوم من علاء مبارك بحق الصحفي وآخر مضاد من قبل أبو ضيف.

وكتب علاء مبارك عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “صحفي مهذب اعتبر تعليقي على صورة والدي إهانة للجريدة! وصفني بالجاهل، ومشجع الترسو! إلخ واضح أنه لم يتابع كم التعليقات من المصريين والأشقاء العرب للاطمئنان على صحة والدي وليس سعر الكرسي”.

وكان علاء مبارك قد هاجم الصحيفة من قبل وكتب: “دليل الهيافة والتفاهة والكبت! جريدة تركت كل مشاكل الناس واجتهدت وتعمقت في البحث عن ثمن كرسي يجلس عليه الرئيس مبارك في إحدى الصور!، لن ينصلح الحال طالما هناك صحافة لا تحترم عقول الناس”.

ودشن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “سلامتك يا حسني مبارك”، للاطمئنان على صحة الرئيس الأسبق، الأمر الذي قابله علاء مبارك بتوجيه الشكر لمن اطمأن على صحة والده.