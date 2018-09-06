مصر تستثمر 26 مليار دولار في المناطق الحرة

كشفت وزيرة الاستثمار المصرية، الدكتورة سحر نصر، عن حجم الاستثمارات بالمناطق الحرة، والتي بلغت 26 مليار دولار حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، مشيرة إلى أن عدد المشروعات العاملة بالمناطق الحالية وصلت إلى 1093 مشروعًا، منها 889 مشروعًا في المناطق الحرة العامة و204 بالمناطق الحرة الخاصة.

وأضافت نصر في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن رؤوس أموال تلك المشروعات بلغت 11.3 مليار دولار، بجانب 2.1 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر، منوهة إلى أن هذه المشروعات ساهمت في توفير 192.5 ألف فرصة عمل، حيث بلغت الصادرات السلعية نحو 4.9 مليار دولار، وتجاوزت الصادرات الخدمية الـ4 مليارات دولار.

وأوضحت الوزيرة المصرية، أن الدولة اتخذت عددًا من الإصلاحات التشريعية مؤخرًا؛ وذلك لتحسين بيئة الاستثمار، والتوسع في مراكز خدمات المستثمرين، لافتة إلى أن آخر منطقة حرة تم إنشاؤها في مصر كانت عام 2005؛ ما دفع مصر للتوسع بشكل كبير في إنشاء المناطق الحرة بمختلف المحافظات.

وتابعت، أنه جار إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في كل من: قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادي الجديد والأقصر والغردقة، وإنشاء مناطق استثمارية في كل من: بنها وميت غمر والصف، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بجميع مراكز خدمات المستثمرين من 22 فبراير/ شباط 2018 وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، وصل إلى 10339 شركة، بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت 30.6 مليار جنيه.

يذكر أن إجمالي المساحات بالمناطق الحرة بلغت نحو 2.6 ألف فدان، وتبلغ إجمالي المساحات المخصصة للاستثمار بالمناطق الحرة نحو 1.7 ألف فدان، وإجمالي المساحات المسلمة للاستثمار بالمناطق الحرة 1.5 ألف فدان.

وتُعد المنطقة الحرة جزءًا من أراضي الدولة، وتدخل ضمن حدودها السياسية، وتخضع لسلطتها الإدارية، وتختلف أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولًا وخروجًا وجمركيًا واستيراديًا ونقديًا إليها عن التعامل مع غيرها من الإجراءات المطبقة داخل البلاد على مثل هذه المعاملات، وتنقسم إلى منطقة عامة ومنطقة خاصة.