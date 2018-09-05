مصر.. اقتراح بإنشاء “أكشاك للفضفضة” في محطات المترو لمنع الانتحار

على غرار “أكشاك الفتوى”، طالب استشاري الطب النفسي الدكتور إبراهيم مجدي، بإنشاء “كشك للفضفضة” في محطات مترو الأنفاق، يكون به أخصائيان نفسي واجتماعي للحديث مع الركاب الذين يواجهون ضغوطًا حياتية لتقليل نسبة الانتحار التي تزايدت في الآونة الأخيرة.

وشهدت محطات مترو الأنفاق خلال الشهرين الأخيرين العديد من حالات الانتحار لأسباب اقتصادية أو عاطفية، حيث يلجأ الشباب إلى إلقاء أنفسهم تحت عجلات المترو.

وأوضح مجدي، خلال حديثه عبر قناة “النهار وان” مساء الأربعاء، أن “المنتحر يكون بحاجة إلى فضفضة قبل الإقدام على هذه الخطوة، كما أن المنتحرين يقلدون بعضهم بعضًا في طريقة الانتحار”.

وبين أن اختيار المترو وسيلة للانتحار، “يعود إلى شعور المنتحر أن العالم كله تابع انتحاره ليحدث ارتباكًا وشعورًا بالذنب للبعض”، مشيرًا إلى أن “البعض ينتحر بسبب ضغوط حياتية فليس كل مريض نفسي ينتحر وليس كل المنتحرين مرضى نفسيين”.

وكانت لجنة الفتوى إحدى أكبر الهيئات الدينية في مصر، أقرت في تموز/ يوليو 2017 أول تجربة بإنشاء مركز كشك للإفتاء داخل محطة مترو الأنفاق لتلبية احتياجات المواطنين للمعرفة ومواجهة الفتاوى المضللة التي تحاول بعض التيارات المتطرفة ترويجها، ومواجهة فوضى الفتاوى المغلوطة باسم الدين، ومواجهة الفكر المتطرف.