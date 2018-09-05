السجن المشدد 10 سنوات لمصري هتك عرض صينية

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق مواطن؛ لاتهامه بهتك عرض دكتورة صينية، ومحاولة سرقتها بالإكراه في منطقة بين السريات بالجيزة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم، 28 سنة، لمحكمة الجنايات بعد إدانته بهتك عرض المجني عليها “يوليا ليو” صينية الجنسية، وتعمل دكتورة في معهد كونفوشيوس التابع لجامعة القاهرة، بالقوة والتهديد، وذلك بعد أن تتبعها خلسة خلال سيرها بالطريق العام حتى وصلت إلى باب مسكنها.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع”، فإن المتهم قام بدفع المجني عليها عنوةً إلى داخل منزلها واعتدى عليها ضربًا، حيث تمكن من طرحها على سريرها وأمسك بعورتها، لكنها قاومته، قبل أن يهددها بإصابتها بسلاح أبيض.

ووفق الصحيفة، فإن الجاني تمكن “من حسر بنطالها وحينما طال وقت اعتدائه على المجني عليها وخشي ضبطه من جيرانها، عقب استغاثتها، فر هاربًا”.

وتمكن المتهم من سرقة مبالغ مالية من المجني عليها بالإكراه بعد ارتكابه جريمته السابقة، وأثار في نفسها الرعب، حتى أتم جريمته وفر هاربًا.

وأبلغت المجني عليها جيرانها وأصدقاءها ومالك العقار بالواقعة، حيث تمكنوا من الوقوف على شخص المتهم من خلال الاطلاع على كاميرات المراقبة، وضبطوه وعثروا بحوزته على جزء من المبلغ المالي المسروق.