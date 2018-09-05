بعد غياب سنوات.. الكاتب المصري إبراهيم سعدة يعود على كرسي متحرك

بعد سنوات من الغياب، عاد الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” الأسبق، أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، قادمًا من سويسرا على متن طائرة خاصة.

وقالت مصادر داخل المطار إنّ “إبراهيم سعدة طلب كرسيًا متحركًا فور وصوله إلى مطار القاهرة، ومن المرجح دخوله أحد المستشفيات لاستكمال علاجه، بعد الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرًا”.

وأضافت المصادر أنّ “أسرة الكاتب، تواصلت مع أمن المطار خلال الأيام الماضية، للتأكد من عدم إدراجه ضمن قوائم الترقب والوصول، وتنفيذ قرار النائب العام برفع اسمه، بعد هروبه خارج البلاد، أثناء محاكمة بعض رموز ورجال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير 2011”.

وكانت النيابة العامة وضعت اسم “سعدة” على قوائم الترقب والوصول، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”هدايا أخبار اليوم”، وناشد نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، المستشار نبيل صادق النائب العام للسماح برفع اسم الكاتب الصحفي، من قوائم الترقب والوصول والسماح له بدخول البلاد دون القبض عليه، بسبب ظروفه الصحية.