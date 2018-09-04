براءة المتهمين في قضية “اقتحام الأمن الوطني” بمصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الأمن الوطني”.

وأصدرت المحكمة العسكرية قرارًا بإلغاء الحكم الصادر بالسجن 10 سنوات بحق 5 متهمين وهم: “أحمد سمير، محمدعبد الناصر، محمد عبدالمقصود، محمد عبدالله، صهيب مصطفى”، في قضية “اقتحام الأمن الوطني”.

وأحالت النيابة العامة في مصر، في وقت سابق، المتهمين إلى القضاء العسكري بتهمة اقتحام مبنى قطاع الأمن الوطني في عام 2013.

وواجه المتهمون اتهامات بـ”الاشتراك مع آخرين في 2 من شهر آيار/مايو لعام 2013، بالهجوم على مقر الأمن الوطني بناء على دعوة القيادي في التيار السلفي حسام أبو البخاري”.

وذكرت التحريات أنّ المتهمين “تجمعوا بعد صلاة العشاء، وانطلقوا من أمام مسجد رابعة العدوية، وتوجهوا إلى مقر الأمن الوطني، ورفعوا لافتات مكتوب عليها “كلنا أسامة بن لادن”، كما قاموا باعتلاء سور المبنى، وأنزلوا علم مصر، ووضعوا مكانه علم تنظيم القاعدة، وتعدوا على القوات المكلفة بالتأمين.