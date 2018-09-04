انفجار عبوة ناسفة بمحيط السفارة الأمريكية في القاهرة

اعتقلت السلطات الأمنية في مصر، شخصًا، يوم الثلاثاء، بعد انفجار عبوة ناسفة في محيط السفارة الأمريكية وسط القاهرة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة لـ “إرم نيوز”، إن “أجهزة الأمن ألقت القبض على شخص بحوزته عبوة ناسفة بدائية الصنع خلال عملية التمشيط قرب مقر السفارة الأمريكية”.

وأشار المصدر إلى أن “الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، باستثناء بعض الخسائر المادية، جار حصرها”.

وقالت شاهدة عيان إنها “سمعت انفجارا ثم رأت شابًا يحمل حقيبة ظهر اشتعلت فيها النيران بالقرب من فندق سميراميس في الجهة المقابلة من مقر السفارة”.

وأضافت أن “قوات الأمن طرحت الشاب أرضًا وهي تحاول إخماد الحريق”.

وفرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا في محيط المكان.

يذكر أن منطقة السفارة الأمريكية بالقاهرة تشهد عمليات تأمين عالية المستوى، كما تحاط السفارة بسياج خرساني، ويمنع وصول السيارات إلى المنطقة.

من جانبها، حذرت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” مواطنيها من الاقتراب حاليًا من السفارة، قائلة: “يجب على المواطنين الأمريكيين عدم القدوم إلى السفارة حاليا”.

وتابعت السفارة: “نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات. نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر”.