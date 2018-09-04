إلغاء إعدام 11 مصريًا وإعادة محاكمتهم

قضت محكمة الاستئناف في مصر اليوم الثلاثاء، بإلغاء الأحكام الصادرة بإعدام 11 متهمًا شنقًا، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غسيل سيارات مصر القديمة”، والتي شهدت شجارًا عائليًا عنيفًا أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية قبل أن تتحول القضية إلى رأي عام، فصدرت أحكام بالإعدام غير مسبوقة في مثل هذه القضايا.

وأصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بإلغاء الأحكام الصادرة في تلك القضية بما فيها حكم الإعدام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.

وجاء الحكم الصادر من المحكمة بعد تقدم المتهمين بطلب استئناف وإعادة محاكمة، على الأحكام الصادرة ضدهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت الشهر الماضي حكمًا بإعدام 11 متهمًا شنقًا، لإدانتهم في واقعة قتل مواطنين اثنين وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب غسيل السيارات بحي مصر القديمة في العاصمة القاهرة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية استعراض القوة والتلويح بالعنف وقتل المجني عليهما لتصادف وجودهما في المكان، وكذلك الشروع في قتل عدد آخر من المواطنين.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين في القضية وقعت بينهم وبين مجموعة أشخاص من عائلة أخرى مشاجرة عنيفة استخدم فيها كافة الأسلحة الآلية بسبب قيام أحد أطراف الواقعة بغسل سيارة في الشارع العام، ليعترض عدد من أفراد الطرف الآخر وتنشب بينهما مشاجرة تنتهي بقتل مواطنين كانا يمران بالمصادفة من المكان.