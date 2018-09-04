الأرصاد المصرية تحذر المحافظات من كوارث السيول المحتملة (فيديو)

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر إنذارًا مبكرًا لكافة المحافظات والوزارات المعنية لاتخاذ إجراءاتها لمواجهة السيول المحتملة، وطالبت بتطهير مخرات السيول لتقليل أي كوارث.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات تلفزيونية بفضائية “DMC” إن محافظات جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء من المناطق الأكثر عرضة للسيول، مؤكدًا أن طقس الثلاثاء يشير إلى سقوط أمطار خفيفة جنوب البلاد.

وأوضح أنه بداية من الأربعاء حتى الجمعة ستسقط أمطارًا شديدة على جنوب البلاد وتختلف شدتها من محافظة إلى أخرى.

واختتم رئيس هيئة الأرصاد الجوية: “التغيرات المناخية أحد أسباب بدء فصل الخريف مبكرًا”.

يذكر أن أحمد عبدالعال قد أكد في وقت سابق أنه من المتوقع سقوط أمطار في العاشر من سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن هذا الشتاء سيكون قارسًا وأقوى من شتاء العام الماضي.