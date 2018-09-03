استضافت مثليين.. مصر توقف بث قناة LTC (فيديو)

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة مكرم محمد أحمد قرار بمنع بث قناة (LTC) مدة أسبوعين.

وأوضح المجلس في بيان الإثنين، أن لجنة الشكاوى بالمجلس عقدت اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى المقدمة ضد قناة (LTC) وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية، وأوصت اللجنتان بوقف بعض البرامج، بالإضافة لمنع بث القناة مدة أسبوعين.

وأفاد بيان المجلس أنه “رغم تكرار المخالفات وإصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية، إلا أن القناة لم تمثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية، وخالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم، وكذا عدم توجيه سب وقذف لشخصيات والترويج لمفاهيم وعادات سيئة مثل كيفية تعاطي الهيروين، بالإضافة إلى عدم إخطار المجلس بتأجير وقت بعض البرامج لشخصيات غير إعلامية أو غير مؤهلة وليسوا أعضاء بنقابة الإعلاميين”.

وأشار البيان إلى إصداره قرارًا بمنع بث القناة لمدة أسبوعين ومتابعة برامج القناة بعد عودتها للبث، مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة.

وكان المحامي سمير صبري أقام دعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، اختصم فيها مالكة قناة Ltc، لاستضافة أحد برامجها “صح النوم” شبابًا “مثليين”، متهمًا إياها بأنها تنشر الفجر والفسوق.