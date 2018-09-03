مصر.. ضبط 11متهمًا بينهم أفارقة بحوزتهم 6.5 طن من الذهب

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على 11 متهمًا، من بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية بحوزتهم 6.5 طن من الذهب جرى سرقتها من إحدى مناطق التنقيب غير المشروع بالبحر الأحمر.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أنّ الحملة جرت بالتنسيق بين مديرية أمن البحر الأحمر والقوات المسلحة وهيئة الثروة المعدنية واستهدفت منطقة الفواخير بدائرة قسم شرطة القصير في محافظة البحر الأحمر لضبط القائمين على التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

وأسفرت نتائج الحملة، عن ضبط 11 متهمًا، من بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية، و5 سيارات محمل عليها (65 كيسا تحتوي أحجار الكوارتز التي تحتوي خام الذهب وتزن نحو 6.5 طن)، وعدد من الأدوات المستخدمة في التنقيب العشوائي عن خام الذهب، ووسائل الإعاشة الخاصة بالمتهمين.

وأضاف البيان أنّ الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرضت المتهمين على النيابة التي باشرت التحقيق.