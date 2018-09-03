حلا شيحة تنتقد غياب “الخصوصية الغنائية” في مصر

حلا شيحة تنتقد غياب “الخصوصية الغنائية” في مصر

تفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال بعد 12 عامًا ارتدت فيها الحجاب، مع تغريداتها الناقدة.

المصدر: عمرو الزناتي- إرم نيوز

انتقدت الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال والحجاب، حلا شيحة، اليوم الإثنين، ما وصفته بغياب الخصوصية الغنائية والموسيقى التراثية في مصر.

وتساءلت في عدة تغريدات عبر حسابها في “تويتر” عن غياب الأنواع الموسيقية المميزة لمصر، منتقدة غياب النوع الموسيقي التراثي الذي يُصنَّف مرجعًا في عالم الموسيقي، كما قدمت العديد من الأمثلة حول الأنواع الموسيقية التي تقصدها، بالقياس على أنواع موسيقية ميزت أقطارًا عربية مجاورة.

وقالت حلا شيحة في تغريدة أخرى: “مش عارفه لو معندناش أم كلثوم وسيد درويش كان هيبقى شكلنا إيه”، وقالت: “ليه أهملنا الطقطوقة والمسرح الغنائي، كان ممكن يكون عندنا حاجة زيهم”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال بعد 12 عامًا ارتدت فيها الحجاب، مع الموضوع، وقدموا بعض التوجيهات والحلول لهذه النقطة التي طرحتها شيحة.

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