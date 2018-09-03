حلا شيحة تنتقد غياب “الخصوصية الغنائية” في مصر

انتقدت الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال والحجاب، حلا شيحة، اليوم الإثنين، ما وصفته بغياب الخصوصية الغنائية والموسيقى التراثية في مصر.

وتساءلت في عدة تغريدات عبر حسابها في “تويتر” عن غياب الأنواع الموسيقية المميزة لمصر، منتقدة غياب النوع الموسيقي التراثي الذي يُصنَّف مرجعًا في عالم الموسيقي، كما قدمت العديد من الأمثلة حول الأنواع الموسيقية التي تقصدها، بالقياس على أنواع موسيقية ميزت أقطارًا عربية مجاورة.

ليه ماعندناش خصوصية غنائية وموسيقية من النوع التراثي ال بيصنف في عالم الموسيقي العربية ك مرجع وك مصدر . اهل المغرب عندهم موشحاات ولها كذا نوع ..تونس عندهم مالوف ..الجزائر منبع الراي ..غرب الجزيرة العربية ..اللون الحجازي ..العراق عندهم موال الشام القدود وموال — Hala Shiha (@Officehalashiha) September 3, 2018

وقالت حلا شيحة في تغريدة أخرى: “مش عارفه لو معندناش أم كلثوم وسيد درويش كان هيبقى شكلنا إيه”، وقالت: “ليه أهملنا الطقطوقة والمسرح الغنائي، كان ممكن يكون عندنا حاجة زيهم”.

مش عارفه لو معندناش ام كلثوم وسيد درويش كان هيبقي شكلنا ايه https://t.co/kYaGPQvFxB — Hala Shiha (@Officehalashiha) September 3, 2018

ليه اهملنا الطقطوقة والمسرح الغنائي .كان ممكن يكون عندنا حاجة زيهم — Hala Shiha (@Officehalashiha) September 3, 2018

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال بعد 12 عامًا ارتدت فيها الحجاب، مع الموضوع، وقدموا بعض التوجيهات والحلول لهذه النقطة التي طرحتها شيحة.