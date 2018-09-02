حلا شيحا ترد على فيديو سما المصري بشأن حجاب حنان ترك

ردت الفنانة المصرية حلا شيحا، على توقعات الراقصة سما المصري بأن تقدم النجمة المعتزلة حنان ترك على الخطوة ذاتها التي اتخذتها شيحا قبل أسابيع، بخلع الحجاب، رافضة مبدأ المقارنة والألفاظ المصاحبة لفيديو توقعات المصري.

وأعادت حلا نشر تغريدة عبر حسابها الشخصي على “تويتر” تقول: “سما المصري تقصف جبهة حلا شيحا وتتنبأ بخلع حنان ترك الحجاب”، وردت عليها قائلة: “يعني إيه تقصف جبهة دي؟ هو إحنا في حرب؟ ومين سما دي؟”.

وفور نشر التغريدة، انهالت التعليقات على حلا، حيث طالبها الجميع بتجاهل تصريحات المصري، باعتبارها دائمة الإثارة للجدل، حيث قال أحد متابعيها: “لا تردي عليها فهي ليست من مستواكي تجاهليها”.

وكتب آخر: “من الشخصيات اللي ملهاش لازمة في الكوكب متشغليش بالك ولا تدي اهتمام هي كده شغالة تريقة ع اللي رايح والي جي وبتلت كتير متحاوليش تردي عليها حتى عشان مش هتخلصي من لتها والله”.

يذكر أن الفنانة حلا شيحا أثارت حالة من الجدل مؤخرًا بعد إعلانها خلع الحجاب، حيث نشرت صورًا جديدة دونه على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت عن مساندة والدها لها في اتخاذ هذه الخطوة.