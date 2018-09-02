بعد وقف أمريكا للمساعدات.. مصر والأردن يتعهدان بزيادة دعمهما لـ”الأونروا”

أعلن السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، أن مصر والأردن تعهدا بتقديم مساعدات مالية إضافية خلال الفترة المقبلة، لمنظمة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتعويض تأثيرات قرار الولايات المتحدة الأمريكية، وإلغاء الدعم المالي للمنظمة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قررت قبل يومين إلغاء كل الدعم المادي لمنظمة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بذريعة أن البيت الأبيض مهتم بتقليل أو تقليص العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين، الذي تعترف به الإدارة الأمريكية، وهو لا يقارن بالعدد المعلن عنه رسميًا من قبل منظمة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقال اللوح لـ”إرم نيوز” إن “مصر والأردن تقدما بطلب لوزير خارجية فلسطين، لعقد اجتماع الثلاثاء المقبل؛ لبحث التطورات المتلاحقة، وتحديد المخصصات والدعم الإضافي المقدم، خاصة مع قرب بداية عام دراسي جديد”.

وأشار السفير الفلسطيني إلى أن “القرار الأمريكي لا يلغي عمل الوكالة، وهذا ما أكد عليه أمس الأمين العام للجامعة العربية”، معتبًرا أنه “قرار غير قانوني، ويستهدف المس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين التي نشأت بقرار دولي”.

وتقول “أونروا” إنها تقدم خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني.