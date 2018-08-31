صورة حسني مبارك الأخيرة.. تشكيك وصدمة بين المصريين

أثارت صورة حديثة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك صدمة ومفاجأة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي.

وظهر الرئيس المصري الأسبق في شكل لم يعتد عليه الجمهور؛ إذ بدا الشيب على شعره كما لم ير من قبل، كما زاد وزنه بشكل لافت.

وتداول المعلقون على منصات التواصل الاجتماعي الصورة، اليوم الجمعة، على نطاق واسع، وسط تشكيك من البعض في صحتها لاختلاف شكل مبارك عما يعرفه المتابعون.

كان الرئيس المصري الأسبق ونجلاه علاء وجمال مبارك وعدد من المسؤولين في نظامه يحاكمون في 2012 في قضية قتل المتظاهرين إبان احتجاجات يناير 2011، التي انتهت بتنحيه عن الحكم.

وفي 2017 قضت محكمة النقض ببراءة مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وذلك بعد عدم قبول طعن النيابة العامة على إعادة محاكمته.