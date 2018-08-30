محكمة عسكرية مصرية تقضي بالسجن 7 سنوات لـ43 شخصًا

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بحبس 43 شخصًا 7 سنوات لكل منهم؛ لإدانتهم بأحداث عنف في قضية تعود أحداثها إلى صيف 2013، وفق مصدر قانوني.

وبحسب خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المحكومين، فإن “المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، قضت اليوم، بسجن 43 شخصًا حضوريًا، لمدة 7 سنوات لاتهامهم بأحداث عنف وحرق وحدة مرور بمحافظة المنيا”.

وقال الكومي، في تصريحات للصحافة المحلية، إن المحكمة ذاتها برّأت مسنًا من المتهمين يدعى رمضان كامل خليل يبلغ من العمر 65 عامًا، لعدم كفاية الأدلة.

وفى مارس/آذار 2015، أحالت النيابة العامة المتهمين الـ44 إلى القضاء العسكري على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب أعمال عنف، وإثارة الشغب، والتحريض على التظاهر، وحرق منشآت عامة، واقتحام مقر أمني تابع لمديرية أمن المنيا وسط (وحدة المرور)، وهي التهم التي نفاها المتهمون ومحاموهم”، وفق الأناضول.

وتعد الأحكام الصادرة اليوم، أولية قابلة للطعن عليها خلال 60 يومًا.