وفاة الكاتب اليساري المصري حسين عبد الرازق

تُوفي، اليوم الخميس، الكاتب الصحفي اليساري حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع المصري، بعد صراع مع المرض.

وكتب عبد الناصر قنديل، المتحدث الإعلامي لحزب التجمع، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي:” فقد التجمع رمزًا وطنيًا ومناضلًا عظيمًا.. وداعًا الأستاذ حسين عبدالرازق”.

وفي وقت سابق، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بتقديم الخدمة الطبية لحسين عبد الرازق الكاتب الصحفي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع على نفقة الدولة في المجمع الطبي للقوات المسلحة في المعادي.

وُولد الكاتب الراحل في محافظة أسوان جنوب مصر، ونال درجة البكالوريوس في العلوم التجارية العام 1984 من جامعة الزقازيق، وشغل منصب عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، ويعد أحد القيادات التاريخية لحزب التجمع الوحدوي.

وتعرّض عبد الرازق للسجن عدة مرات أبرزها مع قادة الحركة الطلابية في 1972، ثم في قضية التحريض على أحداث 18 و19 يناير 1977، كما اعتُقل مع زوجته الكاتبة فريدة النقاش، خلال حملة اعتقالات 1981 الشهيرة.