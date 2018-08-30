مصر تُجري حركة تغييرات واسعة للمحافظين

أعلنت مصر، اليوم الخميس، إجراء حركة تغيير للمحافظين، شملت 22 محافظًا، والإبقاء على خمسة محافظين فقط على مستوى 27 محافظة في الجمهورية، وهي واحدة من أكبر حركات التغيير للمحافظين في البلاد.

وشملت الحركة الحالية تعيين نائبين للمحافظين من الشباب في عدد من المحافظات الحيوية والاستراتيجية، كالقاهرة والجيزة والمحافظات الحدودية والساحلية والسياحية.

ووفق القائمة النهائية لحركة المحافظين، فقد أبقت السلطات المصرية على 5 محافظين فقط في مناصبهم، وهم: “خالد فودة (محافظ جنوب سيناء)، وعبدالحميد الهجان (قنا)، وأحمد عبدالله (البحر الأحمر)، وعادل الغضبان (بورسعيد)، محمد الزملوط (الوادي الجديد)”، بينما جرى تغيير الباقي.

ومن المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قليل، في قصر الجمهورية بالاتحادية، وفقًا للإجراءات القانونية.

وغالبًا ما تجري مصر حركة تغيير في المحافظين، عقب تشكيل حكومة جديدة في البلاد، لكنها تقتصر على عدد محدود من المحافظين، وفق تقارير لأدائهم والملفات المسندة إليهم، لكن الحركة الحالية تعتبر الأكبر في البلاد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف، في مطلع حزيران/ يونيو الماضي، مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة شريف إسماعيل، وهي الحكومة الثالثة منذ تولي السيسي منصبه، حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة (من حزيران/يونيو 2014 حتى أيلول/ سبتمبر 2015)، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية، آخرها في كانون الثاني/ يناير الماضي.