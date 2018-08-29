مصر تشكل لجنة عليا لحقوق الإنسان

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على تشكيل لجنة لحقوق الإنسان؛ “للتعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان”.

وأوضح بیان لمكتب رئیس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بتشكيل اللجنة العلیا الدائمة لحقوق الإنسان، وتتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، وتم تكليف وزارة الخارجية برئاسة اللجنة التي لم يُعلن ممن تتألف.

وأضاف أن اللجنة “تختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلًا عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفیذ توصیات آلیة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”.

وتتهم منظمات حقوقية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة مصر، بانتظام، بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وذلك منذ الإطاحة في 2013 بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

وترفض السلطات المصرية تمامًا تلك الاتهامات، متهمةً من جھتھا معارضیھا بتسییس القضایا أو عدم الدقة.

وتشیر منظمات غیر حكومية بأصابع الاتهام إلى السلطات المصریة في مجال حقوق الإنسان، وذلك خصوصًا بسبب محاكمة معارضین إسلامیین لنظام الرئیس عبدالفتاح السیسي، الذي یحكم البلاد منذ 2014، اعتبرتها تلك المنظمات محاكمات موجھة. كما تم سجن العدید من الصحافیین ووجوه من المعارضة العلمانیة.

واعتبرت منظمة ھیومن رایتس ووتش، في تقریر في أیلول/سبتمبر 2017، أن تعذیب مساجین سیاسیین في مصر “یشكل على الأرجح جریمة ضد الإنسانیة”.

وتم حجب موقع ھذه المنظمة في مصر إثر نشرها ذلك التقرير، إضافة إلى 500 موقع آخر تابع لوسیلة إعلام أو منظمة غیر حكومیة، بحسب مؤسسة حریة الفكر والتعبیر التي مقرھا في القاھرة.

وحلت مصر في المرتبة (161 من 180 بلدًا) في ترتیب حریة الصحافة لسنة 2017، الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”.