برلماني مصري يسخر من إنشاء إدارة لمكافحة الفئران بالسكك الحديدية

قدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي في البرلمان المصري، النائب سعيد حساسين، طلب إحاطة، اليوم الأربعاء، ضد وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، بشأن تصديق الهيئة العامة للسكك الحديد على إنشاء إدارة جديدة لمكافحة الفئران والحشرات والقوارض.

ووصف النائب البرلماني في طلب الإحاطة المقدم أنّ تصريحات اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، بشأن استحداث إدارة جديدة تابعة للشركة تحت مسمى “إدارة مكافحة القوارض والحشرات” بـ”التهريج”.

ووجه النائب سؤاله: “هل مكافحة الفئران والحشرات والصراصير داخل القطارات تحتاج إلى إدارة؟!، ومن هو الذي سيتم اختياره لرئاسة هذه الإدارة؟ هل سيكون حاصلًا على الدكتوراه في علم الحشرات، وما هي شروط شغل العاملين للوظائف داخل هذه الإدارة، وهل سيتم الإعلان عن شغل هذه الوظائف ومواعيد التقدم لها؟!، وما هي الشروط والكفاءات المطلوبة لشغل الوظائف؟”.

وكانت الهيئة العامة للسكك الحديد صادقت على إنشاء الإدارة الجديدة؛ لتحسين مستوى نظافة القطارات على مستوى الجمهورية وتطهيرها من الفئران والحشرات في جميع خطوط السكة الحديد.