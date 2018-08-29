انخفاض البطالة في مصر إلى مستويات قياسية

أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى أدنى من 10% لأول مرة منذ ثماني سنوات.

وقال مدبولي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن “نسبة البطالة انخفضت لأول مرة عن 10% منذ العام 2010″، لافتًا إلى أنّ “ذلك يشير إلى دور المشاريع القومية التي يُجرى تنفيذها، بجانب أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ ثمة “تكليفات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع تنمية سيناء على أجندة الأولويات”، كاشفًا أن الحكومة ستبدأ مع انتهاء العملية الشاملة “سيناء 2018″، بإقامة مشاريع تنموية متكاملة، من خلال توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع، سواء من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة.

وأوضح أن المشاريع التي سيُجرى تنفيذها من شأنها أن تخفّض نسبة البطالة إلى مستوى قياسي آخر خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان معدل البطالة في مصر تراجع إلى 11.3%، في الربع الأخير من العام 2017، مقابل 11.9% في الربع السابق له، و12.4%في الربع المماثل من 2016.

وفي أيلول/سبتمبر 2016، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن توفير وظائف عمل، والجهد الرامي للتغلب على البطالة في مصر بصورة كاملة، سيستغرقان وقتًا بسبب زيادة السكان 2.5% سنويًا، أي ما يصل إلى 2.6 مليون نسمة.