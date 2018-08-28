الإعدام لقاتلي شرطي “كمين الخصوص” بمصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا بحق 6 متهمين في قضية الهجوم على “كمين الخصوص”، الذي اغتيل فيه رقيب الشرطة مصطفى محمد أمين.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها، اليوم، بإعدام 6 متهمين وهم: “إسلام محمد عابدين، محمد صبري حسين، محمد ناصر عرفة، إبراهيم عبدالظاهر، عبدالرحمن مصطفى إبراهيم، ومحمد محمود أحمد”، بالإضافة إلى السجن المؤبد (25 عامًا) بحق الاثنين: “شوقي سمير، وبلال عماد”، وذلك في قضية “التعدي على كمين الخصوص”.

وتضمنت الأحكام، السجن المشدد 5 أعوام بحق المتهم عبدالرحمن علي، والسجن 15 عامًا للطفل إسلام أحمد عيد، وثلاثة أعوام للطفلين عمر خليل وعبدالرحمن رضا بيومي.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها.

وتضمنت الاتهامات: “الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، وتجنيد عناصر إرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية؛ لاغتيال رجال الشرطة”.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين أمدوا تلك العناصر الإرهابية بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات؛ لتنفيذ أغراضها الإرهابية، وارتكب المتهمون جميعًا جناية اغتيال مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدًا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص.

وينظر القضاء المصري منذ عام 2013، قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف؛ عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أصدرت أحكامًا متفاوتة تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.