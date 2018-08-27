هجوم إرهابي يستهدف حاجزًا أمنيًا في شمال سيناء

شنّ مسلحون مجهولون، مساء الإثنين، هجومًا إرهابيًا على حاجز أمني وسط مدينة العريش في شمال سيناء (شمال شرقي مصر)، وفق مصدر أمني وشهود عيان.

وأفاد شهود عيان “إرم نيوز” بأن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على عناصر الشرطة في “كمين بنزينة جامع النصر” وسط مدينة العريش، ما أسفر عن مقتل 3 شرطيين من بينهم النقيب أحمد شبل المكلف بقوة الأمن على الحاجز، وإصابة عدد آخر من قوة التأمين في الكمين، جارٍ حصرهم.

وأشار إلى أن قوات الأمن اشتبكت مع المسلحين الذين فروا إلى الشوراع الجانبية بوسط المدينة، فيما سُمع دوي إطلاق نار كثيف، لم يتضح حتى الآن نتيجته، كما لم تُعلن السلطات الأمنية أية تفاصيل عن الهجوم.

وفي الإطار نفسه قال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء إن قوات الأمن تشن حاليًا عمليات مطاردة للمسلحين الذي اختبئوا في المناطق المدنية، فيما فرضت أجهوة الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط الكمين.

وأشار المصدر لـ”إرم نيوز” إلى أنّ قوات الأمن أغلقت مداخل ومخارج المدينة لمحاصرة العناصر الإرهابية، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأول أمس السبت أفشلت قوات الأمن هجومًا انتحاريًا على حاجز أمني بمكين الميدان وسط العريش أيضًا ما أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 4 آخرين من قوات الشرطة، بينما قتلت قوات الأمن 4 عناصر من المسلحين.

وفي 12 أغسطس الجاري قتلت قوات الجيش المصري، 12 مسحلًا خلال عملية أمنيّة موسعة في شمال سيناء استهدفت مناطق اختباء “العناصر الإرهابية”.

وأطلقت مصر عملية أمنية في 9 فبراير/شباط الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، تستهدف مواجهة مسلحين بسيناء، ودلتا مصر، ومنطقة الظهير الصحراوي غرب وادي النيل.