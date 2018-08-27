عربي هارب من 417 حكمًا قضائيًا بالحبس 329 عامًا

ألقت قوات الأمن المصرية، اليوم الإثنين، القبض على مواطن مصري يعمل مشرفًا بإحدى شركات المواد الغذائية؛ بعد هروبه لفترة طويلة من أحكام قضائية صادرة ضده، بلغت 417 حكمًا قضائيًا في عدة قضايا متنوعة.

وكشفت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، أن المحكوم عليه في بداية العقد الخامس من العمر، مطلوب تنفيذ أحكام ضده في 417 حكمًا قضائيًا متنوعًا، “313 جزئيًا– 54 مستأنفًا– 50 غرامة”، في قضايا “تبديد، غش تجاري، وتعدٍّ”.

وبلغت إجمالي سنوات الحبس فيها 329 عامًا، وجملة الكفالات 74 ألف جنيه “قرابة 4200 دولار أمريكي”، والغرامات 150 ألف جنيه، حيث سعى المتهم بتغيير محل إقامته أكثر من مرة؛ خشية ضبطه، وسعيًا لإسقاط الأحكام الصادرة ضده بمضي المدة.