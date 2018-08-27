شقيق والدة طفلي المنيا يروي قصة مغايرة بشأن إلقاء طفليها في الترعة (فيديو)‎

سرد هشام سلامة شقيق الزوجة المتهمة بإلقاء طفليها من أعلى كوبري البحر اليوسفي في المنيا، رواية جديدة للحادث الذي أثار الرأي العام في مصر.

وقال سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج “العاشرة مساء” المذاع على فضائية “دريم”: إن شقيقتى بريئة من إلقاء طفليها من أعلى كوبري البحر اليوسفي، مشيرًا إلى أن محمد ابنها الأكبر 4 سنوات كان يلعب وسقط في المياه أثناء سيره بجوار والدته.

وأضاف سلامة: كانت الأم تحمل طفلها الثاني هاني “رضيع”، وأثناء نظرها للطفل الأول في المياه، سقط الطفل الرضيع من يدها، والدليل على ذلك أن الطفل الثاني لم يمت- حسب قوله.

وبين أن شقيقته متزوجة من 5 سنوات وخلال هذه الفترة لم تمر بيوم دون مشكلات، موضحا: “بعد إنجاب شقيقتي طفلها الأول محمد، 4 سنوات، نصحناها بالطلاق؛ بسبب الخلافات الزوجية ومعاملة زوجها السيئة لها، لكنها رفضت لتربية ابتها”.

وذكرت التحقيقات المبدئية، أن الأم المتهمة قد أقدمت على إلقاء طفليها في مياه الترعة، للتخلص منهما، بعد خلافات بينها وبين زوجها.

وقالت الزوجة في التحقيقات بعد القبض عليها إنها سعت للتخلص من طفليها، بسبب كثرة الخلافات والمشادات بينها وبين زوجها، بسبب رفضه الدائم لذهابها لزيارة أسرتها.