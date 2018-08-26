هكذا عاقب حارس أمن مصري صاحب مصنع تحرّش بزوجته

أقدم حارس أمن في مصر على قتل صاحب مصنع، ضربًا حتى الموت، بعد يقين المتهم من تحرش المجني عليه بزوجته ومشاغلتها أثناء الخروج من المنزل بين الحين والآخر.

في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة، كان البلاغ لمديرية الأمن بالعثور على جثة رجل في منتصف العقد السابع من العمر، ملقاة داخل مصنع البلاستيك الذي يملكه، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين من المعاينة والتحريات أن المتهم هو حارس أمن مقيم في المنطقة في منتصف العقد الرابع من العمر وبالقبض عليه اعترف بارتكاب الجريمة.

وقال الزوج المتهم إن المجني عليه اعتاد معاكسة زوجته العشرينية والتحرش بها أثناء خروجها من المنزل لقضاء متطلباتها، حيث قام باستدراجه داخل المصنع بعد انتهاء العمل ومغادرة العمال، وانهال عليه بالضرب مستخدمًا “شومة” حتى سقط جثة هامدة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، فيما قررت إحالة جثة المجني عليه للطب الشرعي لإعداد تقرير طبي قبل التصريح بالدفن.