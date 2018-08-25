مصري يعتدي جنسيًا على شقيقة زوجته ويقتلها

أحالت الجهات الأمنية في مصر السبت شابًا عمره 33 عامًا إلى النيابة العامة لاتهامه باستدراج طفلة وهتك عرضها في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، قبل أن يقتلها ويلقيها في ترعة.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة “أجا” بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل جوال بترعة في المدينة، تبين أنّها لـ”ح. أ.ع” 6 سنوات.

وتشير التفاصيل إلى أن الشاب أ.أ (33 سنة) “زوج شقيقة المجني عليها” قتلها بعد الاعتداء عليها جنسيًا، وألقاها في الترعة خشية افتضاح أمره.

من جانبها حررت أجهزة الأمن محضرًا بالواقعة، عقب إلقاء القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الجريمة.

وكانت المحافظة نفسها قد شهدت حادثة إلقاء أب لطفليه في الترعة، وهي الواقعة التي أثارت غضبًا شعبيًا، في وقت تعاني فيه مصر من انتشار ظاهرة التحرش والاعتداءات الجنسية على النساء لتتسع وتشمل فتيات في أعمار صغيرة.

وسجلت البلاد خلال الشهور القليلة الماضية عشرات حالات الاعتداء الجنسي داخل الأسر المصرية، وسط دعوات حقوقية بالتحقيق للحد منها.

وقدرت جهات حكومية مصرية في عام 2012، أن أكثر من 70% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة.