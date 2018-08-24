مصر: وفاة سائحي الغردقة طبيعية وليست جنائية

سلَّمت السلطات في مصر اليوم الجمعة، نظيرتها البريطانية تقريرًا شاملًا يتضمن ملابسات وفاة زوجين بريطانيين في “ظروف غامضة” بمدينة الغردقة، خلال قضائهما إجازة في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وقال مصدر دبلوماسي مصري، لـ”إرم نيوز”، إن “خارجية بلاده سلّمت السفارة البريطانيا في القاهرة تقريرًا يتضمن الحالة الصحية للزوجين والأعراض التي وقعت قبل الوفاة، وملابسات الوفاة وأسبابها، بالإضافة إلى جزء آخر يتعلق بالإجراءات القانونية والأمنية التي صاحبت الوفاة”.

وأشار المصدر إلى أن التقرير الطبي أثبت أن وفاة الزوجين كانت طبيعية، خاصة أنهما كانا يعانيان من أمراض السكر والضغط ومشكلات في القلب، وفق تقرير الفريق الطبي الذي تشكَّل عقب الوفاة لإيضاح أسبابها.

وأرفقت السلطات المصرية في تقريرها الأدلة التي تشير إلى كون الوفاة طبيعية، بالإضافة إلى الأدوية التي وجدت في غرفتهما، وهو ما تطابق مع أقوال نجلتهما التي أقرت بأن والديها يعانيان من أمراض الضغط والسكر ومشكلات في عضلة القلب.

وأوضح المصدر أنّ ممثلين عن السفارة البريطانيا حضروا إلى مدينة الغردقة، وتابعوا كافة الإجراءات الطبية الأمنية والإدارية للزوجين، للتأكد من صحة التقرير النهائي الذي أعدته السلطات المصرية.

يأتي هذا فيما قال مصدر من مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر إنّ “مستشفى الغردقة العام استقبل يوم الثلاثاء الزوج جون كوبر (69 عامًا) نتجية شعوره بأعراض الإرهاق والتعب قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك”.

ولفت المصدر لـ”إرم نيوز” إلى أن المستشفى استقبل بعد ساعات زوجته سوزان كوبر (63 عامًا) وتبدو عليها نفس أعراض زوجها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أيضًا عقب وصولها المستشفى.

وأضاف أنّ تقرير الطب الشرعي ذكر أن السيدة البريطانية توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، توقفت على إثرها عضلة القلب، وهو ما يرجح أن تكون الوفاة بسبب حزنها على وفاة زوجها.

ورغم عدم اتهام دوائر بريطانية رسمية بوجود شبهة جنائية وراء وفاة الزوجين، إلا أن شركة “توماس كوك” السياحية التي تنقل الفوج إلى الغردقة قالت، إن ظروف الوفاة “غامضة”، قبل أن تعلن إجلاء جميع سياحها البالغ عددهم 301، وذلك كإجراء احترازي.