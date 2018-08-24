النيابة المصرية تقرر حبس المعارض معصوم مرزوق على ذمة التحقيق

قررت النيابة المصرية، اليوم الجمعة، سجن المعارض، والدبلوماسي الأسبق، معصوم مرزوق، و 6 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ على خلفية اتهامات بينها “التحريض على التظاهر” ضد نظام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، طارق العوضي، إن نيابة أمن الدولة العليا التي تحقق بقضايا تمس الأمن القومي، قررت اليوم، حبس معصوم مرزوق و 6 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن يتم استكمال التحقيقات، الأحد المقبل.

وأوضح العوضي، في تصريحات صحفية، أن النيابة وجهت لهم عدة اتهامات، هي: “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في تمويلها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التحريض على التظاهر“.

وأوقفت السلطات الأمنية، أمس الخميس، مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والأكاديمي يحيي القزاز، و4 معارضين بارزين هم: نرمين حسين، وعمرو محمد، وعبدالفتاح سعيد، وسامح سعودي.

وأطلق مرزوق، مطلع أغسطس/آب الجاري، مبادرة سياسية أطلق عليها “الحل السياسي”؛ يدعو فيها إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، وكذلك الخروج في مظاهرات في 31 أغسطس/ آب الجاري، في حال عدم قبول النظام المصري مطالبه.