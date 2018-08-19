بعيدا عن أفلامها الإباحية.. سارة جاي تثير الجدل بين المصريين بسبب هذا الفيديو

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب مصري، رفقة ممثلة الأفلام الإباحبة ساره جاي، وهي ترسل تحياتها للشعب المصري.
وأظهر الفيديو الممثلة الإباحية وهي ترسل تحياتها وقبلاتها للمصريين، قائلة: “مرحبا لكل جمهوري في مصر، أشكركم، قبلاتي”.
كما يتضح من المقطع محاولة الشاب تلقينها جملة “تحيا مصر” فتردد خلفه بصعوبة بالغة.
وحظي الفيديو بسخرية واسعة بين النشطاء، فقال أحدهم: سارة جي بتقول تحيا مصر وعاوزين ربنا يباركلنا في البلد”.
وأضاف آخر: “عندنا عقدة الخواجة.. نشوف أي شخص أجنبي نقف نتصور معاه”.
وتابع ثالث مستنكرًا ذكرها “مصر” قائلا: “قلتي تحيا مصر يا طاهرة هو إحنا نقصين فقر”.
والله وعملوها رجالة المحلة ساره جي تحيا مصر ????????????❤
Posted by نسف الجبهه on Sunday, August 19, 2018