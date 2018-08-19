برلماني مصري يقدم استقالته بسبب “بالوعات الصرف الصحي”

تقدم النائب طلعت خليل عضو تكتل “25-30” المعارض داخل البرلماني المصري باستقالته رسميًا للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال الساعات الماضية، منتقدًا عدم استجابة المسؤولين في مؤسسات الدولة لمطالب النواب وخدمات المواطنين وذلك بعد غرق طفلين في بالوعة صرف صحي بمحافظة السويس التي يمثلها النائب.

وكتب النائب البرلماني استقالته، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد غرق الطفلين ساندي محمد وعبدالرحمن فوزي في بالوعة للصرف الصحي مفتوحة داخل منطقة مساكن 24 أكتوبر بحي فيصل في المحافظة.

وقال النائب في استقالته إنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة ضد مسؤولين لحتمية محاسبتهم على تقصيرهم، منهم 9 طلبات إحاطة في دور الانعقاد الأول وبيانات عاجلة لم تنفذ، و16 طلب إحاطة وبيان عاجل واقتراح في دور الانعقاد الثاني، و12 في دور الانعقاد المنتهي منذ أيام، إلى جانب التقدم باستجوابين لم يدرجا في المناقشة.

وأضاف النائب: “أصبحت أدواتي البرلمانية والرقابية بلا جدوى، مثلما حدث من قبل في الطلبات التي تقدمت بها، وبعد غرق الطفلين مؤخرًا أجد نفسي في مأزق بعد اليمين الذي أقسمت عليه، ويفلت المقصرون من العقاب، وبالتالي أصبحتُ من المقصرين أمام الله وأمام الشعب، وفرطت في حق هؤلاء الأطفال الأبرياء”.