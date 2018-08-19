بعد رصد مكافأة نقدية.. قبائل سيناء تلقي القبض على “سفاح داعش”

أعلن اتحاد قبائل سيناء (تنظيم شعبي غير رسمي) في مصر، اليوم الأحد، القبض على مطلوب مشهور بـ”سفاح داعش” في شمال سيناء، بعد رصد مكافأة بقيمة مليوني جنيه لمن يسهم في اعتقاله.

وقال الاتحاد في بيان إن رجال القبائل ألقوا القبض على بلال برهوم الشهير بـ”بلال الدن” أو “سفاح داعش” وهو مصري–فلسطيني الجنسية، ويعتبر الرجل الثاني في الجناح العسكري لتنظيم “ولاية سيناء” أحد فروع تنظيم داعش.

وأضاف البيان “ألقينا القبض على الدن من خلال بعض الوسطاء الوطنيين، الذين تواصلوا مع أحد التكفيريين زميل التكفيري بلال الدن، لنصب فخ له في عملية خداع نوعية، وتم القبض عليه في منطقة المزحلف التابعة لـ(شيبابنة) جنوب رفح والشيخ زويد.”

وأشار في البيان إلى أن الاتحاد “يعكف على خطة للقبض على 5 قيادات أخرى للتنظيم”، لافتًا إلى أن “جميع التحركات تتم بالتعاون مع أجهزة الجيش والشرطة”.

وقال رئيس الاتحاد إبراهيم العرجاني، “جرى استجواب سفاح داعش قبل تسليمه لأحد الأجهزة الأمنية، حيث اعترف بتفاصيل كثيرة تتعلق بالتنظيم الإرهابي”.

وبين أن اتحاد قبائل سيناء “دفع مليوني جنيه للوسطاء الذين سلموا بلال الدن”، مشيرًا إلى أن “أي شخص يدلي بمعلومات تقود للقبض على أي من قيادات التكفيريين سيحصل على مليوني جنية مكافأة فورية”.