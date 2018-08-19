مصر.. إحالة ضابطين و4 أمناء شرطة للمحاكمة العاجلة بتهمة تعذيب وقتل محتجز

أحالت النيابة العامة في مصر، يوم الأحد، ضابطين و4 أمناء شرطة إلى المحاكمة العاجلة بتهمة قتل مواطن داخل قسم شرطة بعد تعرضه للتعذيب.

وتضمن قرار النائب العام “إحالة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة ومعاونه و4 أمناء شرطة آخرين، في واقعة مقتل مواطن داخل حجز القسم”.

وكانت قوة أمنية قد اصطحبت شابًا يُكنّى بـ”زلطة”، من محل لبيع القهوة إلى قسم شرطة الحدائق، قبل أن يتعرض هناك للتعذيب أصيب على إثره بنزيف داخلي تسبب بوفاته، حسبما كشفت كاميرات المراقبة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم “القتل باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجني عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير في محرر رسمي”.

وأثارت تجاوزات عناصر شرطية جدلًا واسعًا في مصر؛ ما دفع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمطالبة وزير الداخلية بتعديل قانون الشرطة لمنع التجاوزات الفردية لأفراد الشرطة.