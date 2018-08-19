وزير الدفاع المصري الجديد يزور روسيا لأول مرة منذ توليه منصبه

غادر القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، اليوم الأحد، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى روسيا، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه.

ومن المقرر حضور القائد العام الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية – الروسية المشتركة والمنتدى الدولي العسكري- الفني “الجيش – 2018”.

كما تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسؤولين، بوزارة الدفاع الروسية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة، لكلا البلدين في العديد من المجالات.

والزيارة هي الأولى من نوعها لوزير الدفاع المصري الذي تولى منصبه في تموز/يونيو الماضي، في تعديل وزاري، تضمن تغيير عدد من الوزراء بينهم وزيرا الدفاع والداخلية، في خطوة فاجأت الوسط السياسي، والرأي العام المصري وقتها.

وسعت مصر خلال السنوات الماضية، عقب ثورة 30 حزيران/يونيو 2013، إلى توطيد العلاقات المصرية الروسية، حيث تم إبرام العديد من صفقات السلاح بين الطرفين، في إطار خطة مصرية لتنويع مصادر السلاح.